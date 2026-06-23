El Mercado Artesanal de Salta exhibirá la muestra colectiva de arte “Símbolos Patrios”

El Mercado Artesanal de Salta invita a la comunidad a recorrer la muestra colectiva “Símbolos Patrios”, una propuesta artística que celebra la identidad nacional a través de distintas expresiones visuales.

La exposición permanecerá abierta al público desde hoy 23 de junio hasta el 12 de julio, con entrada libre y gratuita, en las instalaciones del Mercado Artesanal de Salta, ubicado en Av. San Martín 2555. La inauguración se llevará a cabo el martes 23 de junio a las 18 horas.

La muestra organizada por Adriana Martell y Adriana Méndez, reúne obras de diferentes artistas, quienes proponen una mirada sensible y contemporánea sobre los símbolos que forman parte de la historia y la construcción de la identidad argentina.

Escarapelas, el Sol de Mayo, la Bandera Nacional, próceres y paisajes representativos de nuestra historia se transforman en piezas únicas realizadas mediante diversas técnicas y lenguajes artísticos, entre ellos pintura, vidrio artístico, arte textil y artes visuales.

A través de esta exposición, las artistas invitan al público a reflexionar sobre los valores, tradiciones y acontecimientos que dieron forma a nuestra Nación, poniendo en diálogo el patrimonio histórico con la creatividad contemporánea.

La propuesta forma parte de las actividades culturales impulsadas por el Mercado Artesanal de Salta para promover la producción artística local, generar espacios de encuentro con la comunidad y fortalecer el acceso a las distintas manifestaciones culturales de la provincia.

Artistas: Mirta Andias; María Cecilia Bloser; Sonia Burgos; Elsa Campisciano; Sandra Castillo; Hernán Yánez Cornejo; Rosa Estela Cornejo; Rosa Estela Gallardo; Nancy Giménez; Vanessa Guantai: Adriana López Figueroa; Adriana Martell; Marta Adriana Méndez; María Alejandra Navarri; María Luiso Perdomo; Silvia Romero; Carolina Rómulo; Ana María Soria; Carlos Vargas y Karina Yapura.