Se canceló el informe de Adorni en el Senado

El oficialismo decidió cancelar el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en el Senado previsto para el 2 de Julio, ya que "no hay predisposición" de los bloques opositores y dialoguistas para escuchar al cuestionado funcionario.

La presidente del bloque de LLA, Patricia Bulrrich, informó a los periodistas que decidió tomar esa medida para evitar que ese informe de gestión se convierta en una interpelación de ocho horas y reveló que en el Gobierno están de acuerdo con su resolución.

Subrayó que "no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete".

En tanto, la Libertad Avanza estaba logrando firmar hoy un nuevo acta de Labor para la sesión de este jueves donde solo se podrá tratar la interpelación si los opositores consiguen los dos tercios, en lugar de una mayoría absoluta como se había establecido la semana pasada.