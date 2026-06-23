Parques Nacionales pone en marcha un sistema de retiros voluntarios para su personal

La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó formalmente un Sistema de Retiro Voluntario para el Ejercicio 2026, destinado a todo su personal alcanzado por el régimen de estabilidad de la Ley Marco de Empleo Público Nacional N° 25.164. La disposición quedó establecida a través de la Resolución 191/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y representa un nuevo avance en la política de desregulación y reducción del Estado que impulsa el Gobierno nacional.

La resolución, firmada por el directorio del organismo encabezado por José Manuel Salgado, Facundo Partemi, Juan Bautista Filgueira Risso, Sebastian Christian Martello, Pablo Ciocchini y Sergio Martin Alvarez, instruye a la Dirección General de Recursos Humanos a implementar de manera operativa el programa. Para ello, se la faculta a diseñar los formularios, declaraciones juradas y procedimientos internos necesarios para la adhesión voluntaria, así como a disponer las comunicaciones y acciones de difusión pertinentes.

Contexto de ajuste y reforma del Estado

La iniciativa se inscribe en el proceso de transformación y reestructuración de la Administración Pública Nacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Según los considerandos de la norma, el Gobierno impulsa una política de desregulación económica y reforma del Estado que conlleva, entre otros aspectos, el establecimiento de medidas orientadas a la simplificación y reducción del Estado, con el objeto de alcanzar una gestión pública transparente, ágil, eficaz y de calidad.

En ese marco, se busca fomentar un adecuado y racional nivel de dotación en el ámbito de la APN mediante la implementación de sistemas de retiros voluntarios u otras formas de desvinculación de carácter voluntario. El retiro voluntario constituye una causal de conclusión de la relación de empleo público prevista en el artículo 38, inciso h), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto N° 214/2006.

Alcance y requisitos

El sistema está dirigido al personal de planta permanente que cuente con una antigüedad mínima de dos años y cumpla con los requisitos específicos detallados en el anexo de la resolución. La convocatoria se enmarca en los criterios y parámetros generales fijados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda N° 50/2025.

Previamente a la aprobación de la medida, la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público tomó intervención sin formular observaciones, mientras que el Ministerio de Economía tomó conocimiento de la propuesta sin oponer reparos.

La Resolución 191/2026 fue notificada a la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y a la Subsecretaría de Presupuesto, y se publicará en la edición web del Boletín Oficial. Con esta medida, Parques Nacionales se suma a otras dependencias estatales que en los últimos meses han implementado esquemas similares de desvinculación voluntaria como parte del plan de ajuste del gasto público.