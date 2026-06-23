Portugal goleó a Uzbekistán y se destapó en el Mundial

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal goleó por cinco a cero a Uzbekistán en el Estadio Houston, por la segunda fecha del grupo K, y dio un paso importante hacia los 16avos. de final del Mundial 2026.

Ronaldo llegó a 9 gritos en la historia de la Copa del Mundo y el conjunto de Roberto Martínez, que también anotó por intermedio de Nuno Mendes, Nematov -en contra- y Rafa Leao, se acomodó después del empate 1-1 contra RD Congo que le costó muchas críticas en el debut.

Con esta goleada, el equipo europeo encaminó su clasificación y ahora se prepara para jugar un duelo clave ante Colombia, donde podría definirse el liderazgo de la zona. Uzbekistán, en cambio, quedó muy comprometido luego de sufrir su segunda derrota consecutiva en el torneo.