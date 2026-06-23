Juegos Evita 2026: comienza la etapa clasificatoria en Salta Capital

Este miércoles arranca formalmente en la ciudad de Salta la instancia local de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, un campeonato de acceso libre y sin costo que abarca decenas de modalidades tradicionales y adaptadas. Pensado originalmente como un espacio clave para inculcar el compañerismo y la inclusión en la juventud de todo el territorio, este selectivo oficial definirá, además, a los atletas salteños que viajarán a la costa atlántica en busca del título federal.

El camino a dicha instancia consagra a este certamen como el principal encuentro polideportivo de Argentina. Con una estructura general coordinada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, el programa nacional reúne 31 deportes convencionales y 7 adaptados, cuyas llaves clasificatorias se disputan simultáneamente en cada provincia del país antes de confluir en la gran fase final, programada del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

Para los deportistas locales de hasta 17 años, formar parte de esta escala municipal representa la oportunidad de ingresar a una experiencia de enorme relevancia institucional y competitiva. El desafío deportivo va de la mano de un fuerte intercambio cultural, donde el esfuerzo individual se orienta hacia objetivos colectivos como el respeto mutuo, el crecimiento personal y la plena integración comunitaria a través del juego.

Cronograma de actividades:

24 de junio

14:00 a 15:00 – Hockey (M y F) – Club Grand Bourg.

14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Micro Estadio Delmi.

25 de junio

09:00 a 14:00 – Vóley Indoor (M y F) – Micro Estadio Delmi.

Básquet 3x3 (M y F) – Microestadio Delmi.

15:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.

26 de junio

09:00 a 14:00 – Básquet 3x3 (M y F) – Microestadio Delmi.

Vóley Indoor (M y F) – Microestadio Delmi.

27 de junio

11:00 a 16:00 – Karate (M y F) – Secretaría de Deportes.

30 de junio

09:00 a 14:00 – Vóley Indoor (M y F) – Secretaría de Deportes.

2 de julio

14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.

15 de julio

14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.

16 de julio

14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.

18 de julio

14:00 a 17:00 – Taekwondo (M y F) – Secretaría de Deportes.

25 de julio

16:00 a 18:00 – Boxeo (M y F) – Boxing La Fábrica.

31 de julio

09:00 a 14:00 – Atletismo Adaptado (M y F) – Pista de Atletismo.