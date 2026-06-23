Juegos Evita 2026: comienza la etapa clasificatoria en Salta Capital
La iniciativa promueve la participación, la integración y los valores formativos entre jóvenes de toda la provincia. El certamen, de carácter gratuito, incluye 38 disciplinas y definirá a los representantes locales para la gran final en Mar del Plata.
Deportes
23 / 06 / 2026
Este miércoles arranca formalmente en la ciudad de Salta la instancia local de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026, un campeonato de acceso libre y sin costo que abarca decenas de modalidades tradicionales y adaptadas. Pensado originalmente como un espacio clave para inculcar el compañerismo y la inclusión en la juventud de todo el territorio, este selectivo oficial definirá, además, a los atletas salteños que viajarán a la costa atlántica en busca del título federal.
El camino a dicha instancia consagra a este certamen como el principal encuentro polideportivo de Argentina. Con una estructura general coordinada por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina, el programa nacional reúne 31 deportes convencionales y 7 adaptados, cuyas llaves clasificatorias se disputan simultáneamente en cada provincia del país antes de confluir en la gran fase final, programada del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.
Para los deportistas locales de hasta 17 años, formar parte de esta escala municipal representa la oportunidad de ingresar a una experiencia de enorme relevancia institucional y competitiva. El desafío deportivo va de la mano de un fuerte intercambio cultural, donde el esfuerzo individual se orienta hacia objetivos colectivos como el respeto mutuo, el crecimiento personal y la plena integración comunitaria a través del juego.
Cronograma de actividades:
24 de junio
14:00 a 15:00 – Hockey (M y F) – Club Grand Bourg.
14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Micro Estadio Delmi.
25 de junio
09:00 a 14:00 – Vóley Indoor (M y F) – Micro Estadio Delmi.
Básquet 3x3 (M y F) – Microestadio Delmi.
15:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.
26 de junio
09:00 a 14:00 – Básquet 3x3 (M y F) – Microestadio Delmi.
Vóley Indoor (M y F) – Microestadio Delmi.
27 de junio
11:00 a 16:00 – Karate (M y F) – Secretaría de Deportes.
30 de junio
09:00 a 14:00 – Vóley Indoor (M y F) – Secretaría de Deportes.
2 de julio
14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.
15 de julio
14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.
16 de julio
14:00 a 19:00 – Futsal (M y F) – Microestadio Delmi.
18 de julio
14:00 a 17:00 – Taekwondo (M y F) – Secretaría de Deportes.
25 de julio
16:00 a 18:00 – Boxeo (M y F) – Boxing La Fábrica.
31 de julio
09:00 a 14:00 – Atletismo Adaptado (M y F) – Pista de Atletismo.