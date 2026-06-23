Desarrollaron innovador juego de cartas que vincula alumnos con héroes de la Independencia

En el Colegio Secundario N° 5.168 las aulas se transformaron: en lugar de libros abiertos sobre pupitres tradicionales, los estudiantes se reúnen alrededor de un tablero de juego. Se trata de "Próceres: La Batalla", una innovadora propuesta docente que invita a los alumnos a meterse en la piel de quienes forjaron nuestra historia.

El juego transporta a los alumnos a un tablero donde el mapa argentino es el escenario de operaciones. Cada carta es una pieza clave, con sus propias habilidades y carga histórica, que obliga al jugador a pensar, negociar y medir riesgos. Al jugar, los estudiantes se enfrentan a los mismos dilemas que tuvieron los protagonistas de nuestra independencia. No se trata solo de ganar una partida, sino de entender qué significaba liderar, planificar y defender una causa.

Más allá de la estrategia, “Próceres: La Batalla” funciona como un potente disparador para la educación socioemocional. Al enfrentarse a las encrucijadas de nuestros héroes, los estudiantes no solo analizan el pasado, sino que logran conectar con las emociones —la incertidumbre, el miedo o la valentía— que los protagonistas sintieron en momentos decisivos.

Esta dinámica permite que el aula se convierta en un espacio seguro para debatir cómo esas mismas herramientas internas pueden aplicarse para gestionar los desafíos de nuestra vida cotidiana, transformando la reflexión histórica en una lección de autoconocimiento y empatía.

Esta es la forma en que el Colegio "Libertad Latinoamericana" propone volver a mirar el pasado: jugando, debatiendo y, sobre todo, sintiendo que nosotros también somos parte de la historia.

El director del colegio es Víctor Vallejo, que este año es semifinalista de la iniciativa "Docentes que Inspiran", impulsada por Clarín y Zurich, como un reconocimiento que visibiliza experiencias excepcionales de educadores de Argentina. También se encuentran en esta etapa, otros dos educadores de Salta: José Francisco Fernández Garnica y Juan Pedro Vega Cruz.