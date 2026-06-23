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Nuevo siniestro vial involucró a dos motocicletas y huyó uno de los conductores

El accidente ocurrió minutos después de las 7:00 en Avenida Bolivia, a pocos metros del Aero Club. Dos personas resultaron heridas.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

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Una pareja que salía en moto desde el barrio Pereyra Rozas e ingresaba a la rotonda para dirigirse al centro fue embestida por otra motocicleta.

El motociclista que provocó el choque se dio a la fuga inmediatamente sin prestar auxilio a las víctimas. 

La policía trabaja para identificarlo y localizarlo.

La mujer que viajaba como acompañante sufrió politraumatismos y tuvo que ser derivada en una ambulancia del Samec al Hospital San Bernardo. 

Su pareja, el conductor, solo sufrió lesiones leves. Se le realizó el test de alcoholemia, el cual dio resultado negativo.

Este accidente tuvo un gran impacto en el tránsito. 

Debido a las pericias correspondientes en el lugar, se registraron importantes desvíos y demoras en la circulación vehicular sobre la avenida Bolivia. 

El desvío para quienes se dirigían al sur fue por Circunvalación Noroeste. 

 

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