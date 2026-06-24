Acusan al ex titular de Pan Solidario por fraude a la Administración Pública

También fueron imputadas su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez.

Están acusados de fraude a la administración pública durante la gestión de Fayón Medina entre 2021 y 2024.

La investigación comenzó tras una denuncia de la Municipalidad de Salta en mayo de 2024.

Se detectaron irregularidades en contrataciones con proveedoras vinculadas a su familia.

La Fiscalía estima que el perjuicio económico supera los 150 millones de pesos.



