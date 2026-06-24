Acusan al ex titular de Pan Solidario por fraude a la Administración Pública
La Unidad de Delitos Económicos Complejos acusó formalmente a Luis Emilio Fayón Medina, ex titular de la Sociedad del Estado Pan Solidario.
Salta Hoy
24 / 06 / 2026
VER GALERÍA
También fueron imputadas su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez.
Están acusados de fraude a la administración pública durante la gestión de Fayón Medina entre 2021 y 2024.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Municipalidad de Salta en mayo de 2024.
Se detectaron irregularidades en contrataciones con proveedoras vinculadas a su familia.
La Fiscalía estima que el perjuicio económico supera los 150 millones de pesos.