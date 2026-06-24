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San Ramón de la Nueva Orán: Investigan la muerte de una joven

La muchacha identificada como Guadalupe Ramos de 19 años desapareció el domingo pasado.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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La joven trabajaba como niñera y acompañó al chico que cuidaba hasta su casa, tras lo cual no regresó.

Luego de una intensa búsqueda encabezada por familiares y amigos y policías, su cuerpo fue hallado esta madrugada en un depósito de la vivienda familiar.

Un hombre adulto fue demorado por el hecho.

Por el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, dijo el oficial Juan Posadas de la oficina de prensa de la Policía de Salta.

El resultado de la autopsia, que se conocería en el transcurso de esta tarde, será la clave científica para confirmar si el cuerpo presenta signos de violencia o defensivos ajenos al hecho y esclarecer definitivamente el caso.

 

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