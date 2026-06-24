Molinos Río de la Plata compró bodegas Etchart
La llegada de la compañía controlada por la familia Pérez Companc a Salta, tiene una relevancia especial porque implica el ingreso directo de uno de los grupos empresarios más importantes de la Argentina a una de las actividades productivas emblemáticas de la provincia.
Salta Hoy
24 / 06 / 2026
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Para la empresa, la incorporación de Etchart representa además una apuesta por una región que logró posicionarse internacionalmente gracias a sus vinos de altura.
En el comunicado enviado a los mercados, Molinos destacó que las marcas adquiridas son reconocidas por expresar "la identidad y el carácter distintivo del terroir salteño".