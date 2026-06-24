Empleados de Ciudad Judicial reclaman actualización de sueldos

“Se cree que nosotros tenemos los mejores sueldos, pero es erróneo”, manifestó Matías Aramayo, secretario general de la Agremiación Judicial de Salta.

Indicó que con el sueldo pueden cubrir algunos de sus gastos familiares y llegar hasta el 10 o 20 de cada mes.

“Además, estamos en medio de una reforma procesal, que difícilmente podamos cumplir con los sueldos que tenemos”, manifestó el gremialista.