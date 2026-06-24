Muerte sobreviniente: Siniestro vial se cobró la vida de un joven policía en moto

De acuerdo con las pericias preliminares, el auto realizó un giro en la intersección, lo que desencadenó el impacto.

La víctima es un joven de 26 años de edad, quien era miembro de la Policía de Salta.

Se desempeñaba en la división Caballería en Salta capital y era oriundo de la localidad de Rosario de Lerma.

Se constató que, al momento del choque, llevaba colocado el casco reglamentario.

Tras el siniestro, fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo con asistencia respiratoria mecánica.

Lamentablemente, falleció hoy a las 0:30 debido a un politraumatismo cerrado de abdomen.

Este fallecimiento se convirtió en la víctima número 13 del mes de junio por accidentes de tránsito en la provincia.

La cifra total de muertes viales en Salta alcanza las 71 víctimas en lo que va del año.