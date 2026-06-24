 imagen

EN VIVO 16:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Primer encuentro de gerontología y geriatría de la Ciudad

Se realizará el próximo viernes en el centro cultural Dino Saluzzi.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“No es solo para personas de la tercera edad, sino para amigos, familiares, y profesionales que trabajan con adultos mayores”, expresó Cecilia Cárdenas, directora general de Adultos Mayores de la Municipalidad de Salta.

El encuentro será en Independencia 910, el viernes 26 de junio de 9 a 13 horas.

La participación es gratuita pero se debe registrar obligatoriamente en el WhatsApp 387 2155050. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO