Primer encuentro de gerontología y geriatría de la Ciudad

“No es solo para personas de la tercera edad, sino para amigos, familiares, y profesionales que trabajan con adultos mayores”, expresó Cecilia Cárdenas, directora general de Adultos Mayores de la Municipalidad de Salta.

El encuentro será en Independencia 910, el viernes 26 de junio de 9 a 13 horas.

La participación es gratuita pero se debe registrar obligatoriamente en el WhatsApp 387 2155050.