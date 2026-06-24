Salta mira al futuro
La Municipalidad de la Ciudad de Salta junto a la CoPaups, Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta, participaron de una jornada donde se analizó el desarrollo urbano de la Capital.
Salta Hoy
24 / 06 / 2026
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La presidenta de CoPaups, la arquitecta Laura Saha, dialogó con Radio Salta sobre la jornada y también confirmó que el organismo acordó con la comuna la continuidad de las obras en el Monumento Martin Miguel de Güemes.
“Ya coincidimos con el detalle de los canteros y ahora seguirán los trabajos”, dijo Saha.