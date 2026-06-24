Gonzalo Teruel: La helada afectó algunos lotes de soja y poroto
Así lo dijo el periodista especializado en temas agrícola-ganadero y co-conductor del programa “Claves del Campo”.
Salta Hoy
24 / 06 / 2026
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Teruel indicó esta mañana que en un relevamiento realizado entre productores. Los mismos anticiparon que la helada tuvo sus consecuencias negativas en algunos lotes sojeros y porteros.
La buena noticia es que eso no afectará los números finales de la cosecha, según anticipó el cronista.