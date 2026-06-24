Avanzan el plan para cambiar veredas en mal estado en el micro y macrocentro

Ahora se encuentran en el punto de cambio de vereda de Leguizamón entre 25 de Mayo y 20 de Febrero.

El arquitecto Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, dijo en diálogo con Radio Salta que el plan Mi Vereda busca reparar y mantener las aceras de la ciudad mediante la colaboración con la comunidad.

Se enfoca en un área del macrocentro y aborda daños en las veredas, incluyendo la atención a las raíces de los árboles para evitar futuros deterioros.

Por otro lado se refirió a las obras en el puente de Barrio Santa Lucia que avanzan en su demolición

“Creemos que en 10 días terminaremos con esta etapa”, dijo Viola.