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Avanzan el plan para cambiar veredas en mal estado en el micro y macrocentro

Consiste en que la Municipalidad realice las obras para garantizar la transitabilidad y el dueño de la vivienda abone el trabajo en cuotas.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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Ahora se encuentran en el punto de cambio de vereda de Leguizamón entre 25 de Mayo y 20 de Febrero. 

El arquitecto Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, dijo en diálogo con Radio Salta que el plan Mi Vereda busca reparar y mantener las aceras de la ciudad mediante la colaboración con la comunidad.

Se enfoca en un área del macrocentro y aborda daños en las veredas, incluyendo la atención a las raíces de los árboles para evitar futuros deterioros.

Por otro lado se refirió a las obras en el puente de Barrio Santa Lucia que avanzan en su demolición 

“Creemos que en 10 días terminaremos con esta etapa”, dijo Viola.

 

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