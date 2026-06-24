Quieren que se licite el servicio de energía eléctrica salteño

La iniciativa fue planteada tras los reclamos por cortes y problemas de facturación en distintos puntos de la provincia.

Los más afectados fueron usuarios de General Güemes, quienes recibieron millonarias facturas realizadas erróneamente.

“Además el Ente Regulador emite multas, pero llega siempre tarde”, manifestó Rallé por Radio Salta.

El legislador provincial señaló que la energía que pagamos los salteños a la firma Edesa es la más cara del norte argentino.