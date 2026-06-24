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Exitoso rescate y liberación de un cóndor andino en Salta

El ejemplar, un macho adulto que había ingresado con signos de intoxicación, fue rehabilitado tras un trabajo articulado entre la Estación de Fauna Autóctona, la División Policía Rural y Ambiental y la Universidad Católica de Salta.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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El Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, coordinó el rescate, rehabilitación y posterior liberación de un ejemplar de cóndor andino (Vultur gryphus) en la zona de Piedra del Molino, Cachi.

El operativo se inició el pasado 2 de junio, cuando una vecina de la localidad de Alemania alertó a las autoridades tras observar que el ave permanecía en su finca desde hacía dos días sin poder volar. De inmediato, personal de la División Policía Rural y Ambiental activó el protocolo de actuación, logrando rescatar al ejemplar y trasladarlo a la Estación de Fauna Autóctona (EFA) para su atención.

Al ingresar a la EFA, los especialistas lo bautizaron “Qespichiq” (Salvador–Redentor) y determinaron que se trataba de un macho adulto con signos compatibles con intoxicación por cebos tóxicos, una de las principales amenazas que enfrenta esta especie protegida en la región.

Luego de ser estabilizado mediante el tratamiento correspondiente, el equipo médico trasladó al cóndor a las instalaciones de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), donde se le realizaron estudios complementarios, entre ellos análisis de sangre y una tomografía computada, con el objetivo de evaluar su estado general.

Gracias a la rápida intervención y a su evolución favorable, el ave recibió el alta médica y fue liberada en la zona de Piedra del Molino, Cachi, un ambiente adecuado para su supervivencia. La acción contó además con la participación de guardaparques del Parque Nacional Los Cardones.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Programa de Conservación del Cóndor Andino, impulsado mediante un convenio con la Fundación Bioandina, el Ecoparque y Temaikèn. De esta manera, el Gobierno de la Provincia de Salta reafirma su compromiso con la preservación de la biodiversidad y la fauna autóctona, promoviendo el trabajo conjunto entre organismos del Estado, fuerzas de seguridad, instituciones académicas y la comunidad.

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