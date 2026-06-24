La nueva luminaria LED brindará mayor seguridad vial en la autopista oeste

En el marco del plan de alumbrado público la Municipalidad se encuentra trabajando en la autopista oeste con el recambio de los artefactos lumínicos a sistema LED.

En este caso, el plan contempla el recambio de 10 mil luminarias a LED, y actualmente se van instalando 904 por lo que el ritmo de trabajo es alto y dentro de lo establecido.

Es importante destacar que, el sistema LED permite una mejor iluminación que favorece la visión de los conductores como así también una mayor amplitud lumínica.

Además, el sistema posee diversas ventajas como: un menor consumo de energía, mayor vida útil, luz más brillante y uniforme, cuidado del medio ambiente al no poseer mercurio y no emanan calor, entre otras.