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Nuevo campeón: Tomás Adad se llevó el máximo galardón de la empanada hacia Orán

Con una destacada participación federal, concluyó la 5° edición del certamen que reunió a los mejores exponentes locales. El cierre de este circuito tradicional movilizó a miles de salteños y turistas, coronando al nuevo embajador gastronómico de Salta.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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En una jornada cargada de tradición, sabores autóctonos y profunda emoción, se consagró al ganador del 5º Concurso Provincial de la Empanada, el prestigioso encuentro culinario que premia la excelencia del plato más emblemático de Salta. El máximo galardón quedó en manos de Tomás Gabriel Adad, representante de San Ramón de la Nueva Orán, quien cautivó al jurado con una receta que rinde homenaje a la identidad de su tierra. El podio se completó con Cintia Mabel Rodríguez, de Ciudad de Salta, en el segundo puesto, y Eliana Moya, proveniente de Payogasta, en el tercer lugar.

Para llegar a esta instancia, las instalaciones de UTHGRA fueron el escenario de una gran final conducida por Mariano Peluffo. El encuentro marcó el cierre de un calendario de 40 rondas locales que sumaron 504 maestros empanaderos y atrajeron a cerca de 39.000 personas, consolidando un alcance histórico de 47 municipios adheridos a lo largo del certamen.

En dicho marco de celebración, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó el valor de preservar el patrimonio cultural: "Este evento refleja la fuerza de nuestras raíces y de las costumbres que compartimos. Cada preparación relata la historia de una comunidad, de una familia y de la calidez que nos define", a la vez que subrayó la impronta federal de una propuesta que dinamiza las economías regionales.

Toda esta movilización turística y cultural se tradujo en un fuerte impacto para los pueblos, registrando la venta de 157.232 unidades y generando un movimiento económico directo de $ 117.924.324. Como incentivo para potenciar el crecimiento de los emprendedores gastronómicos, la organización otorgó equipamiento profesional a los ganadores: el primer puesto recibió un horno pizzero Sol Real; el segundo lugar fue distinguido con una cocina de 4 hornallas de la misma marca, mientras que el tercer puesto se adjudicó un microondas de 28 litros.

Al recibir esas herramientas de trabajo, el flamante campeón provincial manifestó conmovido: "Es un orgullo enorme llevar esta distinción a mi querido municipio y ver reconocido el esfuerzo de tantos años dedicados a la cocina".

El cierre oficial y la entrega de premios contaron con un sólido respaldo institucional y sectorial. Acompañaron a la Ministra el subsecretario de Desarrollo Turístico,Alejandro Romero, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, el secretario General de UTHGRA, Pablo López, y referentes del sector privado.

Asimismo, asistieron los intendentes de las delegaciones participantes, entre ellos Santos Quispe de Santa Victoria Oeste, Diego Ontiveros de Guachipas, Lino Yonar de Campo Quijano, Andrea Salvatierra de Vaqueros, Esteban Ivetich de Chicoana, Marcelo Moisés de Apolinario Saravia, Federico Sacca de El Galpón, Kety Rosdo de General Güemes, Rita Guevara de Cafayate, Sergio Juárez de El Jardín, Américo Liendro de Cachi, Daniel Ponce de El Tala, Elizabeth Sánchez de La Viña, María del Carmen Vargas de San Carlos, Walter Chocobar de Molinos, y María del Fátima Rodríguez de Animaná, Efraín Orosco de El Carril, y Diego Sumbay de La Caldera; y los secretarios de Gobierno de Payogasta y Chicoana, Adolfo Moya y Rodrigo Córdoba, respectivamente.

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