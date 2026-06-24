Se entregaron más de 100 anteojos recetados en Pichanal

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezó en Pichanal una nueva jornada del programa “Mirar Inclusión”, durante la cual se entregaron 115 anteojos recetados a vecinos de la localidad. La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, en articulación con la Fundación Boreal y el municipio.

Durante el encuentro, Mimessi junto al intendente Julio Jalit realizaron la entrega de anteojos de graduación a personas mayores que previamente habían participado de controles de agudeza visual. En algunos casos, los beneficiarios recibieron dos pares destinados a la visión de cerca y de lejos.

El operativo, desarrollado en el departamento Orán, incluyó además atención oftalmológica y un servicio de odontopediatría. Estas prestaciones permitieron que niños, jóvenes y adultos de la zona accedieran a controles preventivos de salud visual y bucal en un mismo espacio, facilitando el acceso a servicios especializados.

Junto al equipo de la Fundación Boreal se llevaron adelante las instancias iniciales de evaluación y atención, fortaleciendo una estrategia de abordaje integral que acerca servicios sociosanitarios a las comunidades del interior provincial.

La subsecretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nallar, destacó que la articulación público-privada con la Fundación Boreal permite ampliar el alcance de las políticas sociales y fortalecer la presencia territorial del Estado.

Renovación del convenio de cooperación

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, renovó el Convenio de Cooperación Institucional con la Fundación Boreal para la implementación y desarrollo de los operativos sociosanitarios “Mirar Inclusión” en distintos municipios de la provincia.

El acuerdo fue suscripto por la subsecretaria Josefina Nallar, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, y el presidente de la Fundación Boreal, Mario Koltan, con el objetivo de coordinar acciones destinadas a mejorar el acceso a servicios de salud para sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.

La iniciativa contempla la realización de operativos integrales orientados principalmente a niños, niñas y personas mayores, acercando prestaciones de oftalmología y odontología a comunidades de diferentes localidades salteñas.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia, junto a los municipios y organizaciones de la sociedad civil, continúa fortaleciendo políticas de inclusión y acompañamiento territorial para mejorar la calidad de vida de las familias salteñas.