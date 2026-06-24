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Se entregaron más de 100 anteojos recetados en Pichanal

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi encabezó la entrega de soluciones ópticas a vecinos del norte provincial en el marco del operativo “Mirar Inclusión”. La iniciativa se desarrolla mediante un trabajo articulado entre el Gobierno de Salta, el municipio y la Fundación Boreal.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, encabezó en Pichanal una nueva jornada del programa “Mirar Inclusión”, durante la cual se entregaron 115 anteojos recetados a vecinos de la localidad. La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, en articulación con la Fundación Boreal y el municipio.

Durante el encuentro, Mimessi junto al intendente Julio Jalit realizaron la entrega de anteojos de graduación a personas mayores que previamente habían participado de controles de agudeza visual. En algunos casos, los beneficiarios recibieron dos pares destinados a la visión de cerca y de lejos.

El operativo, desarrollado en el departamento Orán, incluyó además atención oftalmológica y un servicio de odontopediatría. Estas prestaciones permitieron que niños, jóvenes y adultos de la zona accedieran a controles preventivos de salud visual y bucal en un mismo espacio, facilitando el acceso a servicios especializados.

Junto al equipo de la Fundación Boreal se llevaron adelante las instancias iniciales de evaluación y atención, fortaleciendo una estrategia de abordaje integral que acerca servicios sociosanitarios a las comunidades del interior provincial.

La subsecretaria de Fortalecimiento Socio Comunitario, Josefina Nallar, destacó que la articulación público-privada con la Fundación Boreal permite ampliar el alcance de las políticas sociales y fortalecer la presencia territorial del Estado.

Renovación del convenio de cooperación

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, renovó el Convenio de Cooperación Institucional con la Fundación Boreal para la implementación y desarrollo de los operativos sociosanitarios “Mirar Inclusión” en distintos municipios de la provincia.

El acuerdo fue suscripto por la subsecretaria Josefina Nallar, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, y el presidente de la Fundación Boreal, Mario Koltan, con el objetivo de coordinar acciones destinadas a mejorar el acceso a servicios de salud para sectores de la población en situación de vulnerabilidad social.

La iniciativa contempla la realización de operativos integrales orientados principalmente a niños, niñas y personas mayores, acercando prestaciones de oftalmología y odontología a comunidades de diferentes localidades salteñas.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia, junto a los municipios y organizaciones de la sociedad civil, continúa fortaleciendo políticas de inclusión y acompañamiento territorial para mejorar la calidad de vida de las familias salteñas.

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