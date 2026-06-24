La Ciudad presentó su oferta turística en Santiago del Estero

La Ciudad de Salta puso en marcha su caravana de promoción turística en el Norte, con su debut en Termas de Río Hondo. En la explanada del Casino, el Ente de Turismo municipal dio inicio oficial a esta gira regional que recorrerá distintas ciudades.

La iniciativa tiene como objetivo presentar la variada agenda de actividades, eventos y atractivos que la capital salteña ofrecerá durante las próximas vacaciones de invierno.

La caravana continuó en la ciudad de Santiago del Estero, con acciones simultáneas en dos puntos estratégicos: la Plaza Libertad y la Peatonal santiagueña. En ambos espacios se realizaron juegos, trivias, entrega de material informativo y regalos para vecinos y turistas.

La propuesta continuará hasta el sábado, recorriendo distintos puntos del norte argentino con el objetivo de seguir promocionando a Salta Ciudad como uno de los destinos destacados de la temporada invernal.