El Gobierno cambia el sistema de multas y estos conductores podrían perder el registro

El sistema de multas de tránsito en Argentina tendrá un cambio significativo a partir de julio de 2026. El Gobierno nacional oficializó una reforma en el registro de infracciones que impacta en todos los conductores del país y podría derivar en la pérdida de la Licencia Nacional de Conducir para quienes acumulen determinada cantidad de faltas.

La medida fue impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y tiene como objetivo central unificar los criterios con los que se registran las infracciones en las distintas provincias y municipios del país.

Por qué cambia el sistema de infracciones

Hasta ahora, una misma infracción podía quedar registrada de forma diferente según la jurisdicción donde se labrara el acta. Esto generaba inconsistencias en los antecedentes de los conductores y dificultaba el seguimiento de los reincidentes a nivel nacional.

Con el nuevo esquema, cada falta de tránsito se identificará mediante una nomenclatura única en todo el territorio, lo que permitirá que queden incorporadas de manera homogénea al sistema nacional de scoring.

Desde el Gobierno indicaron que el objetivo es consolidar un registro unificado que mejore el intercambio de información entre organismos y fortalezca los controles sobre los conductores con antecedentes.

Quiénes pueden perder la licencia de conducir

El sistema de scoring establece que cada conductor comienza con 20 puntos en su licencia. Cada infracción descuenta una cantidad determinada de puntos según la gravedad de la falta. Cuando el conductor llega a cero puntos, queda inhabilitado para conducir de manera temporal.

A partir de la nueva normativa, las infracciones cometidas en cualquier parte del país quedarán unificadas bajo el mismo criterio, por lo que los conductores reincidentes ya no podrán "resetear" sus antecedentes al cruzar una jurisdicción.

Cuántos días suspenden la licencia según la reincidencia

El plazo de suspensión varía según la cantidad de veces que el conductor haya agotado su puntaje:

Primera vez que llega a cero puntos: suspensión de 60 días

Segunda vez: suspensión de 120 días

Tercera vez: suspensión de 180 días

Reincidencias posteriores: los plazos se duplican progresivamente

Además, en todos los casos es obligatorio aprobar un curso de seguridad vial para recuperar la habilitación para conducir.

Cuándo entra en vigencia

Los cambios comenzarán a regir en julio de 2026. A partir de ese momento, las infracciones labrradas en cualquier punto del país serán registradas bajo los nuevos códigos unificados y computarán en el sistema de scoring nacional de forma inmediata.