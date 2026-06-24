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Nuevo Neumatón de la ciudad con gran participación de vecinos y empresas

La Municipalidad realizó la edición N° 26 del programa que busca evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos. Hasta la fecha ya se llevan acopiadas alrededor de dos mil toneladas.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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En la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal se llevó a cabo hoy la edición N° 26 del Neumatón de la ciudad. El programa tiene como objetivo evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública generando focos infecciosos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “seguimos teniendo una alta participación de vecinos y empresas, eso quiere decir que no solamente confían en el programa, sino que también hay conciencia ambiental al no arrojar las cubiertas en la vía pública”.

“Además, los vecinos y las empresas que depositan los neumáticos reciben una serie de presentes y regalos; y principalmente un certificado de disposición final”; remarcó el funcionario.

Para la realización del operativo, organizado por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, se establece un punto de acopio seguro para que la gente pueda depositar sus neumáticos fuera de uso. Hasta la fecha se llevan acopiadas casi dos mil toneladas.

Es importante recordar que, los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento a través de la generación de energía calórica para los hornos correspondientes.

Por cuestiones de capacidad y logística no se reciben neumáticos de gran tamaño, como de tractores o maquinarias viales.

 

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