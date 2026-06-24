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Brasil goleó a Escocia y se clasificó primero en el Grupo C

Vinicius anotó dos goles y Matheus Cunha sumó el tercero para que la Verdeamarela selle su pase a la próxima ronda con siete puntos.

Deportes

24 / 06 / 2026

 

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La Selección de Brasil fue ampliamente superior a su par escocés y le ganó por 3-0, con la vuelta a la cancha del destacado delantero Neymar Jr., por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Con el triunfo y con una gran diferencia en el marcador, el equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti cerró el grupo en el primer lugar, con siete unidades, mientras que los escoceses quedaron en el tercer lugar, con tres puntos, y deberán esperar resultados para confirmar si clasifican entre los ocho mejores terceros.

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