Brasil goleó a Escocia y se clasificó primero en el Grupo C

La Selección de Brasil fue ampliamente superior a su par escocés y le ganó por 3-0, con la vuelta a la cancha del destacado delantero Neymar Jr., por la tercera fecha del Grupo C del Mundial 2026.

Con el triunfo y con una gran diferencia en el marcador, el equipo que dirige el italiano Carlo Ancelotti cerró el grupo en el primer lugar, con siete unidades, mientras que los escoceses quedaron en el tercer lugar, con tres puntos, y deberán esperar resultados para confirmar si clasifican entre los ocho mejores terceros.