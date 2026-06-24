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Serranías de Metán XCM, la competencia de ciclismo de montaña, celebra su décima edición

El municipio del sur provincial se prepara para recibir a más de 250 parejas de pedalistas de todo el país en un evento que fusionará el alto rendimiento deportivo con el posicionamiento turístico de la región. 

Deportes

24 / 06 / 2026

 

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Con una expectativa que trasciende las fronteras provinciales, San José de Metán ultima los detalles para el desarrollo del Serranías de Metán XCM. En su décimo aniversario, este emblemático desafío de ciclismo convocará a más de 250 duplas de competidores de diversas latitudes argentinas, consolidándose como una cita de alto nivel que, al mismo tiempo, funcionará como una vidriera estratégica para la promoción de los atractivos naturales y turísticos del sur salteño.

La antesala del certamen se vivirá el sábado 27 de junio en el Centro Cultural Federico Gauffín, espacio designado para las acreditaciones oficiales. Allí, en los turnos de 10 a 13, y de 17 a 20, los inscriptos cumplimentarán los trámites administrativos obligatorios y retirarán sus respectivos kits. 

El plato fuerte llegará el domingo, a las 9, con la largada oficial desde la zona sur de Metán Viejo. Los corredores, provenientes de Salta Capital, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, y Catamarca, entre otras provincias, se enfrentarán a un exigente circuito de 42 kilómetros por las serranías subandinas, atravesando ríos y senderos de variada dificultad hasta culminar en el Balneario Camping Municipal.

Este notable flujo de atletas y acompañantes impactará de manera directa en el sector productivo local, traccionando la actividad económica y hotelera de la ciudad durante todo el fin de semana, y reafirmando a la competencia como un motor clave para el desarrollo regional a lo largo de su década de trayectoria.

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