 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Orán: Se realizó la autopsia de la joven mujer encontrada sin vida

Tras el hallazgo, ocurrido durante la madrugada de este miércoles, se pudo conocer el informe preliminar de la autopsia y se dispuso que el cuerpo sea entregado a la familia para su inhumación, con prohibición de cremación, mientras se encuentran en cumplimiento las diversas medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, en el marco de la investigación que encabeza tras el hallazgo de una mujer de 20 años sin vida en el interior de su vivienda en barrio Aeroparque de esa ciudad, informó que según lo dispuesto, este miércoles se le realizó la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y que el informe preliminar indica que el deceso se produjo por asfixia por ahorcamiento, con una data aproximada a la fecha que se reporta como de su desaparición y que el elemento constrictor encontrado en el lugar, se condice con los signos encontrados en el cuerpo, lo que será confirmado por estudios complementarios solicitados.

La fiscal Filtrín Cuezzo indicó que habiéndose cumplido los trámites de rigor, el cuerpo será entregado a la familia de la joven para su inhumación, con prohibición de cremación, debido a que se trata de una causa en trámite.

Destacó que la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales se encuentra a cargo de las tareas investigativas tales como relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y otras diligencias que permitirán determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.

Cabe destacar que se dispuso un abordaje interdisciplinario para buscar establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO