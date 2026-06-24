Orán: Se realizó la autopsia de la joven mujer encontrada sin vida

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, en el marco de la investigación que encabeza tras el hallazgo de una mujer de 20 años sin vida en el interior de su vivienda en barrio Aeroparque de esa ciudad, informó que según lo dispuesto, este miércoles se le realizó la autopsia en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y que el informe preliminar indica que el deceso se produjo por asfixia por ahorcamiento, con una data aproximada a la fecha que se reporta como de su desaparición y que el elemento constrictor encontrado en el lugar, se condice con los signos encontrados en el cuerpo, lo que será confirmado por estudios complementarios solicitados.

La fiscal Filtrín Cuezzo indicó que habiéndose cumplido los trámites de rigor, el cuerpo será entregado a la familia de la joven para su inhumación, con prohibición de cremación, debido a que se trata de una causa en trámite.

Destacó que la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales se encuentra a cargo de las tareas investigativas tales como relevamiento de testigos, análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y otras diligencias que permitirán determinar las circunstancias en que se produjo el hecho.

Cabe destacar que se dispuso un abordaje interdisciplinario para buscar establecer las circunstancias en que se produjo su muerte, en consideración de que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla la presunción de homicidio doloso. Esto implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.