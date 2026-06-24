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Jarsún fortalece el trabajo en equipo con legisladores

El titular del Ministerio de Gobierno y Justicia, encabezó un encuentro con senadores y diputados de la Provincia, en el marco de una agenda de diálogo y articulación, abordando distintas temáticas vinculadas al diseño de políticas de acción destinada a la comunidad.

Salta Hoy

24 / 06 / 2026

 

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El ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, encabezó una reunión de trabajo con legisladores de distintos departamentos de la Provincia. Se realizó en el marco de una agenda de diálogo y articulación para abordar diversas problemáticas y desafíos que atraviesan hoy los salteños.

Durante el encuentro, se analizaron distintas realidades territoriales y se avanzó en la búsqueda de soluciones conjuntas, reafirmando la importancia del trabajo coordinado entre los distintos sectores políticos e institucionales para dar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

Jarsún destacó que “en un contexto complejo la única manera de salir adelante es trabajando en equipo, escuchando, articulando y construyendo consensos en beneficio de todos los salteños”.

En ese sentido, el funcionario agregó que una gestión de puertas abiertas es clave para fortalecer el vínculo con cada sector y generar políticas públicas que impacten de manera positiva en la vida de los vecinos.

Finalmente, los presentes coincidieron en la necesidad de sostener estos espacios de diálogo como herramientas fundamentales para consolidar una gestión cercana, presente y comprometida con las demandas de la sociedad.

Participaron de la reunión los senadores Dani Nolasco de La Poma, Gonzalo Guaymás de Molinos, José Guaimás de San Carlos, Manrique Burgos de Cachi. También, los diputados Héctor Vargas de San Carlos, Miguel Plaza de Cachi, Fabio López de Molinos y Ernesto Tapia de La Poma.

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