Registro Civil y cuerpo consular fortalecen cooperación para agilizar trámites

Con la organización de la Subsecretaría del Registro Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia, se llevó a cabo la primera reunión entre el organismo provincial, representantes del cuerpo consular acreditado en Salta y autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones.

El encuentro tuvo como objetivo generar canales de trabajo conjunto que permitan agilizar y facilitar los trámites que deben realizar tanto los ciudadanos extranjeros en el Registro Civil como los ciudadanos argentinos ante las distintas representaciones consulares.

Participaron alrededor de doce representantes consulares, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación institucional para brindar respuestas más rápidas y eficientes a los ciudadanos, especialmente en lo referido a la inscripción de hechos vitales y otros trámites registrales.

Durante la apertura, el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, destacó la importancia de este primer encuentro al señalar que representa una nueva puerta que se abre para consolidar a Salta como un punto geopolítico relevante en la región.

“Es una buena idea de trabajo que se puso en práctica con todos los cónsules. Debemos rescatar el valor del ser humano que se encuentra en otros lugares; el objetivo es cuidar a las personas sin importar dónde se encuentren”, expresó.

Asimismo, indicó que desde el Ejecutivo provincial existe un permanente vínculo con los representantes consulares y que esta iniciativa constituye una nueva instancia de apertura y cooperación institucional.

Por su parte, la subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, señaló que el organismo continúa trabajando bajo las directivas del gobernador Gustavo Sáenz para brindar un mejor servicio a todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.

“Nos presentamos, contamos cómo es nuestro trabajo y avanzamos en la construcción de herramientas que permitan mejorar la atención y los servicios que presta el Registro Civil”, manifestó.

A su turno, la cónsul honoraria de Brasil en Salta, Alcione Cristina Patrocinio, destacó la organización de este primer encuentro y remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta.

“Somos países hermanos y debemos trabajar para facilitar la vida de las personas que eligen transitar o radicarse en suelo salteño”, sostuvo.

El Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz, impulsa una gestión cercana a la gente y, en ese marco, el Registro Civil trabaja diariamente garantizando derechos y acompañando a las personas en cada etapa de su vida, sin distinción de nacionalidad, origen o condición social.

La institución reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con cada representación consular, fortaleciendo el diálogo y la cooperación como herramientas fundamentales para mejorar los servicios que se brindan a las distintas comunidades que integran la provincia.

Finalmente, las autoridades del organismo agradecieron especialmente a la cónsul honoraria de Brasil en Salta, Alcione Cristina Patrocinio, al ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún, a la secretaria de Gobierno, Oriana Névora, y al vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, por el permanente acompañamiento a las acciones impulsadas por el Registro Civil.

Participaron además representantes de la delegación Salta de la Dirección Nacional de Migraciones y las autoridades consulares de Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, España, Italia, Paraguay, Perú y Uruguay.