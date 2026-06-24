San Lorenzo implementará Licencia Nacional de Conducir
Para ello este martes firmaron un convenio el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia.
Salta Hoy
24 / 06 / 2026
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El acuerdo permitirá al municipio implementar el sistema de Licencia Nacional de Conducir. También se incluirá el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.
Para gestionar estos trámites se creará un Centro Emisor.
En Salta, 57 de 60 municipios ya cuentan con este sistema.
El objetivo es reducir la siniestralidad y concientizar sobre la seguridad vial.