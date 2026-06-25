Motociclista herida tras el choque con un auto

Por causas que se investigan chocaron un automóvil Citroën C4 y una motocicleta.

La conductora y única ocupante de la moto, quien aparentemente se dirigía a su trabajo en un área de la Policía de la Provincia, resultó herida.

Fue trasladada a un centro de salud, aunque se informó que sus lesiones no serían de gravedad.

Cabe destacar que llevaba puesto el casco reglamentario, mientras que el conductor del auto resultó ileso.

Al tratarse de un cruce semaforizado, se esperan los resultados de las pericias para determinar responsabilidades.