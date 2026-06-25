Terremotos en Venezuela: Fuertes testimonios desde Caracas

Los dos movimientos telúricos dejaron hasta ahora más de 160 muertos y mil heridos. La magnitud de los sismos fue de 7,2 y 7,5 con epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán.

“Una alarma del celular nos avisó del sismo, dormimos y amanecemos en la plaza”, dijo Vanesa Rodil Ceballos.

La mujer agregó “fue aterrador, estamos todos traumados y tenemos el bolso de emergencia listo para salir si hay otro movimiento”.

Finalmente ponderó la herramienta con la que cuenta los teléfonos celulares con el sistema Android que hacen sonar una alarma a segundos que inicie un sismo.

“Yo no conocía ese sistema, a mi hija que tiene un teléfono IPhone no le sonó”, manifestó.

“Pero nos advirtió que debíamos salir a la calle”, expresó.