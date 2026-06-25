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Se produjo un cambio significativo en el centro salteño

La transitada esquina de San Martín y Peatonal La Florida, donde funcionaba el tradicional comercio H&R Maluf, ya no permite la instalación de vendedores ambulantes.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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Solo tres manteros antiguos tienen permiso para estar en la vereda. 

La medida generó resistencias y tensiones con algunos vendedores, quienes arrojaron comida contra la fachada del edificio recientemente pintada. 

Las autoridades tuvieron que intervenir para mantener el orden.

El inmueble, actualmente no tiene actividad comercial, fue sometido a tareas de pintura y mantenimiento en su fachada entre fines de mayo y la semana pasada.

Tras la finalización de estas obras, se tomó la decisión política de no permitir que la vereda sea ocupada nuevamente.

Se busca mejorar la seguridad y la transitabilidad de peatones y usuarios del transporte público.

 

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