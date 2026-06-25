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La Unión Industrial Salteña realizó varios planteos al súper RIGI

La medida fue aprobada por Diputados de la Nación y apunta a captar proyectos de gran envergadura relacionados con la tecnología y sectores industriales emergentes.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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El Gobierno considera que la ampliación de los beneficios fiscales puede incentivar una modificación en la estructura productiva. 

Julio Fazio, vicepresidente de la UIS expresó por Radio Salta que “la Argentina requiere este tipo de modelos que atraigan más inversiones pero además necesita un concatenamiento con las cadenas productivas del país”.

Consultado sobre la situación de la provisión de gas para la industria salteña dijo que aún “no tienen restricciones" y comparó la situación con otras industrias en el país donde ya rige un sistema de recortes del combustible.

Finalmente reflexionó sobre la reforma laboral que “tendrá verdaderos beneficios para los trabajadores cuando haya generación de trabajo genuino”, expresó. 

 

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