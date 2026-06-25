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Piden testigos para saber cómo comenzó el incendio forestal de Cafayate

“Si alguien vio alguna persona o tiene algún dato para saber cómo se inició el fuego le pedimos que colabore con su testimonio ante la Justicia”, dijo la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas por Radio Salta.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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La fiscal manifestó que se quemaron hasta el momento 220 hectáreas y que el incendio provocó un daño en el bosque nativo que demandará entre 40 y 60 años en recuperarse.

Por otro lado comentó que el servicio de avión hidrante tiene un costo de 5.500 dólares por hora. 

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