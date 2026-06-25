El incendio de Cafayate aún no está totalmente controlado

En charla con Radio Salta,.el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, comentó que el fuego se encuentra “contenido” y están atentos “al material pesado que sigue ardiendo”.

Vilchez dijo que desde el 7 de junio a la fecha se utilizaron millones de litros de agua para contener las llamas y que el incidente tendrá un costo para el estado superior a los 500 millones de pesos aproximadamente.