El incendio de Cafayate aún no está totalmente controlado
El fuego sólo está “contenido o circunscripto”, según indicaron las autoridades.
Salta Hoy
25 / 06 / 2026
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En charla con Radio Salta,.el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, comentó que el fuego se encuentra “contenido” y están atentos “al material pesado que sigue ardiendo”.
Vilchez dijo que desde el 7 de junio a la fecha se utilizaron millones de litros de agua para contener las llamas y que el incidente tendrá un costo para el estado superior a los 500 millones de pesos aproximadamente.