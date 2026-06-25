Cargnello dejará de ser Arzobispo de Salta
En marzo del 2027 cumplirá 75 años y confirmó que antes presentará la renuncia. El Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, encabezó esta mañana una conferencia de prensa para dar detalles de la organización de las fiestas centrales del Milagro 2026.
Salta Hoy
25 / 06 / 2026
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En la oportunidad los periodistas consultaron sobre su renuncia por edad al cargo eclesiástico y sobre el nombre de un posible sucesor.
“No se puede saber quien me sucederá, todos los nombres que circulan provienen de la prensa”, manifestó.