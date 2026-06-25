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El Móvil Odontológico recorre los barrios cuidando la salud bucal de los salteños

Desde el 22 de junio al 3 de julio de 8 a 14 horas atiende en la Escuela de Suboficiales de la Policía.  Los vecinos que necesiten atención podrán acercarse hasta el consultorio ubicado en el Centro Integrador Comunitario de San Benito. 

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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El Móvil Odontológico brinda atención en salud bucal en diferentes puntos de la ciudad. Desde el lunes 22 se encuentra en barrio María Esther, en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Salta, en calle Obispo Romero 2.100. La atención es de 8 a 14 hs. Permanecerá allí  hasta el 3 de julio.

Los vecinos que necesiten acceder a atención gratuita, podrán acercarse hasta las instalaciones del CIC de San Benito, zona sudeste.

Allí podrán acceder a diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries y extracciones. La atención se brinda lunes, miércoles y viernes por la tarde; martes y jueves por la mañana. Los turnos se otorgarán de manera presencial a las 8:00 am.

Se recuerda que para la atención es indispensable llevar fotocopia del DNI y certificado de negativa de ANSES y concurrir con la boca higienizada.

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