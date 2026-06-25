Salud refuerza las medidas de prevención para enfermedades respiratorias

El Ministerio de Salud Pública insta a la población a reforzar las medidas de prevención frente a las enfermedades respiratorias e hizo especial hincapié en la importancia de completar el esquema de vacunación correspondiente a cada grupo etario y de riesgo.

Desde la cartera sanitaria recordaron que la vacunación constituye una de las herramientas más eficaces para prevenir formas graves de enfermedades como gripe, neumonía y tos convulsa, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con factores de riesgo.

Vacuna antigripal

·Dos dosis, separadas por cuatro semanas, para niños de 6 a 24 meses y para niños de 24 meses a 8 años con factores de riesgo que se vacunan por primera vez.

Una dosis anual para:

·Personal de salud.

·Personas mayores de 65 años.

·Embarazadas, en cualquier trimestre de gestación.

·Puérperas hasta los 10 días posteriores al parto, si no recibieron la vacuna durante el embarazo.

·Personas mayores de 8 años con factores de riesgo, como enfermedades respiratorias, cardíacas, diabetes, obesidad severa, insuficiencia renal, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplantes y otras patologías contempladas por el Calendario Nacional de Vacunación.

Vacuna contra el neumococo

·Tres dosis para niños a los 2, 4 y 12 meses de vida.

·Una dosis para personas mayores de 65 años.

·También está indicada para personas de 5 a 64 años con enfermedades crónicas o alteraciones del sistema inmunológico.

Vacunas contra la tos convulsa (coqueluche)

·Quíntuple: a los 2, 4 y 6 meses de vida, con un refuerzo entre los 15 y 18 meses.

·Triple bacteriana celular: una dosis para niños que cumplen 5 años.

·Triple bacteriana acelular: una dosis para quienes cumplen 11 años, una dosis durante cada embarazo a partir de la semana 20 y una dosis para el personal de salud que atiende a menores de un año, con refuerzo cada cinco años.

Las personas con factores de riesgo podrán acreditar su condición mediante orden médica o documentación que la certifique.

Recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias

Además de la vacunación, el Ministerio de Salud Pública recomienda:

·Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel.

·Ventilar diariamente todos los ambientes, incluso durante los días de bajas temperaturas.

·Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el pliegue del codo o un pañuelo descartable.

·Evitar compartir vasos, cubiertos, botellas, mate y otros objetos de uso personal.

·Mantener los ambientes libres de humo de tabaco.

·Utilizar de manera segura los sistemas de calefacción, evitando el uso de hornallas u hornos para calefaccionar y no encender braseros dentro de la vivienda.

Qué hacer ante la aparición de síntomas

Ante fiebre, tos, congestión, dolor de garganta u otros síntomas compatibles con una infección respiratoria, se aconseja:

·Permanecer en el domicilio hasta transcurridas al menos 24 horas desde la desaparición de la fiebre y la mejoría del cuadro clínico.

·Evitar el contacto con personas con mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, como adultos mayores, embarazadas e inmunocomprometidos, especialmente durante los primeros cinco días desde el inicio de los síntomas.

·Utilizar barbijo si es necesario mantener contacto con otras personas.

·Ventilar los ambientes y reforzar la higiene de manos.

·No automedicarse ni administrar medicamentos sin indicación médica, especialmente en niños.

·Limpiar con frecuencia las superficies de contacto utilizando agua y detergente o soluciones con alcohol al 70%.

El ministerio recuerda que, si los síntomas persisten, empeoran o aparece dificultad para respirar, es fundamental realizar una consulta médica de manera oportuna en el centro de salud u hospital más cercano.