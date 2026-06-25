Con una completa agenda, Salta promocionó su temporada invernal en Tucumán

La Ciudad de Salta dio el puntapié inicial a la promoción de su temporada invernal en la vecina provincia de Tucumán con una atractiva presentación realizada en las instalaciones de la Fundación Empresaria de Tucumán.

Durante el encuentro, se expuso la variada agenda de actividades, eventos y atractivos que Salta Ciudad tiene preparada para recibir a miles de visitantes durante el próximo receso invernal de julio.

Con el objetivo de ofrecer unas vacaciones inolvidables y accesibles para toda la familia, la delegación salteña desplegó los principales pilares que consolidan a la capital como el corazón enogastronómico y cultural del norte argentino. Entre las propuestas se destacan: Los tradicionales Cambios de Guardia, El ciclo «Salta Ciudad de las Peñas» en la Plazoleta IV Siglos, Cultura y Museos, Complejo Teleférico San Bernardo, Gastronomía, entre otros.

Asimismo, se presentaron las más de 20 experiencias turísticas que la ciudad ofrece de manera permanente, abarcando desde turismo de naturaleza y religioso hasta opciones Pet Friendly, diseñadas para enriquecer la estadía de los viajeros.

El lanzamiento estuvo presidido por el coordinador del Ente de Turismo de la Municipalidad, Fernando García Soria, junto al subsecretario de Promoción Turística, Juan Contreras, y la directora general de Logística, Josefina Morales Mil.

La presentación contó con el acompañamiento y respaldo de autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Provincia de Salta, encabezado por la secretaria de Turismo, Nadia Loza, y la subsecretaria, Laura Alcorta, del Ente Tucumán Turismo a través de su vicepresidenta, Inés Frías Silva, de la Secretaría de Turismo de Yerba Buena Víctor Aparicio, y del sector empresarial representado por el presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán y la FET, Héctor Viñuales.