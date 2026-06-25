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Salta y Jujuy potencian la lucha contra el delito mediante el operativo “NOA Seguro”

Con diferentes puntos de control, la participación de Unidades Especiales y un trabajo coordinado interprovincial se reforzó el trabajo destinado a los controles vehiculares en rutas provinciales y nacionales. El Secretario de Seguridad supervisó el trabajo en jurisdicción del Distrito de Prevención 7.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, acompañado del subjefe de Policía, Walter Toledo, supervisó el trabajo preventivo que se realiza de manera conjunta entre las fuerzas de seguridad de Salta y Jujuy en el marco del operativo “NOA Seguro”, que se desarrolla en ambas jurisdicciones.

Avellaneda, se interiorizó sobre el despliegue de las distintas Unidades Especiales que participan de los controles, que pertenecen a las Direcciones Generales de Investigaciones, Drogas Peligrosas y Seguridad Vial junto a integrantes de Trata de Personas y de Infantería.

En el puesto Madrevieja, del departamento General Güemes, las autoridades verificaron los dispositivos preventivos instalados sobre la ruta provincial 10.

Avellaneda resaltó la destacada labor de cada efectivo policial en los controles y el trabajo coordinado junto a las autoridades de la vecina provincia de Jujuy. Las tareas incluyeron controles vehiculares integrales, identificación de personas e inspecciones en general.

Por su parte el subjefe de Policía Walter Toledo, remarcó las acciones que se aplican desde hace un mes atrás con una masiva presencia policial en rutas provinciales y nacionales que atraviesan Salta y Jujuy.

Como resultado del trabajo realizado por los efectivos salteños se controlaron 128 vehículos, 144 personas fueron identificadas, se labraron 28 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito 24449, se realizaron 110 test de alcoholemia y se procedió a la demora de 4 personas por “Código Rojo” a raíz de requerimientos de la Justicia.

Finalmente, las autoridades confirmaron que estas acciones se desarrollarán de manera permanente en distintos puntos estratégicos de la provincia.

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