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Se viene un nuevo "Cambalache", el trueque solidario que llegó para quedarse

Se realiza este sábado de 17 a 20 en el polideportivo del colegio Sargento Cabral, en Villa Mitre, precisamente en Joaquín Ramos y Ana Albeza. Organiza la Subsecretaría de Paseos de Compras de la Municipalidad. Los interesados pueden inscribirse al 3872235604.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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Por tercera vez se realizará la propuesta de trueque solidaria denominada “Cambalache”. Esta iniciativa, organizada por la Municipalidad, consiste en un espacio de intercambio directo entre vecinos, sin circulación de dinero.

Se llevará a cabo el sábado 27 de junio de 17 a 20 en el polideportivo del colegio Sargento Cabral, en Villa Mitre, precisamente en Joaquín Ramos y Ana Albeza. Los interesados pueden inscribirse al 3872235604.

Cada participante podrá llevar artículos, productos o elementos en buen estado para intercambiar, siempre a partir del acuerdo mutuo y la voluntad de las partes.

La propuesta municipal tiene como objetivo fortalecer la economía colaborativa, promover el consumo responsable y generar oportunidades de encuentro entre los vecinos. Para concretar cada intercambio, no se establecen precios ni valores fijos: la conformidad de ambas partes es suficiente para realizar el trueque.

Esta nueva edición es posible gracias al trabajo en equipo impulsado por el intendente Emiliano Durand, que promueve la articulación permanente entre la Municipalidad, los vecinos y las instituciones de cada barrio.

Se destaca especialmente el compromiso de los vecinos que integran el trueque de la zona este, que funciona habitualmente en el CIC Constitución y la colaboración del colegio Sargento Cabral, que pone a disposición el espacio de su polideportivo para que la actividad pueda realizarse de manera segura, ordenada y abierta a toda la comunidad.

«Estamos contentos de seguir brindando espacios para los vecinos. Con esta nueva edición del Cambalache podrán intercambiar distintos artículos. Esperamos una gran convocatoria», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

No será el único trueque solidario a realizarse, próximamente habrá otros en distintas zonas de la ciudad, con lugar y fecha a confirmar.

¿Qué intercambian los vecinos?

– Mercadería

– Ropa

– Servicios

– Limpieza

– Comida empaquetada (excluyente contar  con certificación de manipulación de alimentos)

– Útiles, delantales, mochilas

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