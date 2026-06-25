Cerca de 18 mil muestras fueron procesadas por el Laboratorio de Microbiología

El Laboratorio de Microbiología del Hospital Público Materno Infantil procesó 17.827 muestras en el primer cuatrimestre de 2026, consolidando su rol como servicio de referencia para el diagnóstico, vigilancia y control de enfermedades infecciosas en la provincia.

Las muestras correspondieron a pacientes internados y ambulatorios del nosocomio, así como a personas asistidas en centros de atención primaria de la zona norte de la ciudad de Salta y en otros establecimientos sanitarios provinciales.

La tarea del laboratorio resulta fundamental para el diagnóstico oportuno de infecciones y para la toma de decisiones terapéuticas basadas en evidencia.

Entre las prestaciones realizadas se contabilizaron más de 12 mil estudios microbiológicos destinados a identificar infecciones de origen urinario, sanguíneo, respiratorio, digestivo y genital, además de cultivos de tejidos y líquidos biológicos.

Asimismo, se efectuaron más de 500 estudios especializados para la detección de bacterias anaerobias, microorganismos asociados a infecciones de alta complejidad. El Laboratorio de Microbiología del Materno Infantil es el único de la provincia que realiza este tipo de diagnóstico.

En el área materna, se concretaron 626 estudios para la detección de Streptococcus agalactiae en embarazadas. Este análisis permite identificar una bacteria que puede transmitirse al recién nacido durante el parto y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de complicaciones graves.

El servicio también desarrolla una tarea fundamental en la prevención y el control de infecciones asociadas a la atención de la salud, realizando 1.466 estudios orientados a la detección de bacterias resistentes a los antibióticos, permitiendo implementar medidas de vigilancia y contención para evitar su propagación.

A ello se suman más de 2.300 pruebas de sensibilidad antimicrobiana, fundamentales para determinar el tratamiento más adecuado para cada paciente y fortalecer la vigilancia de la resistencia bacteriana, una de las principales amenazas para la salud pública a nivel mundial.

Para el desarrollo de estas actividades, el laboratorio cuenta con equipamiento de alta complejidad, entre ellos tecnología MALDI-TOF, única en la provincia, que permite identificar microorganismos de manera rápida y precisa, optimizando los tiempos diagnósticos y la calidad de los resultados.

Además de las prestaciones asistenciales, el servicio realiza controles microbiológicos ambientales y de equipamientos hospitalarios, contribuyendo a la prevención de infecciones y a la seguridad de pacientes y equipos de salud.

La labor es llevada adelante por un equipo de profesionales bioquímicos y técnicos especializados que posicionan al Laboratorio de Microbiología del Hospital Público Materno Infantil como un centro de referencia provincial para el diagnóstico y vigilancia de enfermedades infecciosas.