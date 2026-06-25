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El Paseo de los Poetas invita a disfrutar de una tarde de tango en homenaje a Gardel

Será este sábado 27 de junio, de 17 a 19, en Urquiza y Esteco. Habrá una clase abierta y gratuita de tango a cargo del profesor César Ferreyra y la presentación especial del cantante Oscar Alberto Cruz, quien acompañará la jornada con un repertorio dedicado al tango.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a recorrer este fin de semana los Paseos Artesanales de la ciudad, espacios que reúnen artesanías, propuestas culturales y actividades para disfrutar al aire libre.

En este marco, el Paseo de los Poetas será escenario de una propuesta especial en homenaje a Carlos Gardel, con una jornada dedicada al tango y la música ciudadana.

La actividad se desarrollará este sábado 27 de junio, de 17 a 19 horas, en el paseo ubicado en Urquiza y Esteco, donde el profesor César Ferreyra brindará una clase abierta y gratuita de tango, destinada a quienes quieran acercarse a esta expresión artística y compartir una experiencia cultural.

Además, la jornada contará con la participación especial del cantante Oscar Alberto Cruz, quien acompañará la tarde con un repertorio dedicado al tango y al legado de uno de sus máximos referentes.

La propuesta busca seguir fortaleciendo los espacios culturales y turísticos de la ciudad, generando encuentros gratuitos para vecinos y visitantes y promoviendo el trabajo de los artesanos junto a distintas expresiones artísticas.

Paseos Artesanales

Los Paseos Artesanales funcionarán este fin de semana con propuestas de artesanías, productos locales y actividades culturales.

*Paseo de los Poetas: sábado de 10 a 21 horas (Urquiza y Esteco). Actividad especial de 17 a 19 hs – Clase abierta de tango a cargo del profesor César Ferreyra y presentación de Oscar Alberto Cruz en homenaje a Carlos Gardel.

*Plaza Güemes: sábado y domingo, de 10 a 21 horas (calle Balcarce y J. M. Leguizamón).

*Paseo Balcarce: sábado en Balcarce al 700 y domingo en Balcarce al 900, de 10 a 21 horas.

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