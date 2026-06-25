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La Copa Robótica Educabot 2026 alcanza una convocatoria récord de estudiantes inscriptos

La competencia reúne a estudiantes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salta participa de esta iniciativa a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, mediante la Subsecretaría de Economía del Conocimiento. 

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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La Copa Robótica Educabot 2026 continúa batiendo récords y se consolida como una de las competencias de tecnología educativa más importantes de la Argentina. En esta edición participan más de 15.000 estudiantes de 1.386 escuelas, organizados en 3.018 equipos provenientes de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Salta, la participación en esta iniciativa es coordinada por el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que impulsa acciones para fortalecer las habilidades tecnológicas, creativas y de innovación de estudiantes de toda la provincia.

Durante la primera etapa de la competencia, los equipos completaron cuatro desafíos destinados a evaluar competencias técnicas, comunicación, trabajo colaborativo y pensamiento computacional.

Además, la organización implementó un enfoque de educación inclusiva, garantizando la participación de estudiantes de diversos contextos y trayectorias educativas.

Los resultados de esta primera instancia reflejaron el alto nivel de los equipos de todo el país. Entre las provincias con mayor cantidad de puntos acumulados se encuentran Córdoba, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y Neuquén.

Actualmente, los equipos avanzan en la segunda fase del certamen, donde deberán resolver un desafío de programación remota vinculado con el funcionamiento de una central de energía eólica. Posteriormente se desarrollarán las etapas de formación y entrenamiento, las semifinales provinciales y, finalmente, la Final Nacional, que se disputará los días 25 y 26 de septiembre en la provincia de Neuquén.

La Copa Robótica Educabot promueve el desarrollo de habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), el pensamiento computacional, la creatividad y el compromiso social, consolidándose como un espacio de formación e inspiración para miles de jóvenes de todo el país.

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