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Alrededor de 200 alumnos de la Escuela de Manejo recibieron sus certificados

La entrega se realizó en el Teatro Municipal. Es la sexta vez que se lleva a cabo una entrega de este tipo. Los certificados tienen seis meses de vigencia para poder sacar la licencia de conducir.

Salta Hoy

25 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad realizó la sexta entrega de certificados de la Escuela Municipal de Manejo, en una ceremonia donde cerca de 200 personas recibieron su certificación tras completar la capacitación. 

Desde el área destacaron y agradecieron el compromiso de los participantes a lo largo del proceso de formación.

“Estoy muy feliz de terminar estas clases, no veo la hora de sacar el auto a la calle. Agradezco a la Municipalidad por esta gran oportunidad”, expresó una de las alumnas egresadas.

En la misma línea, varios de los nuevos conductores resaltaron el acompañamiento de la Secretaría de Tránsito y la amabilidad de los instructores durante el cursado.

Por su parte, la subsecretaria de Modernización y Gestión Operativa, Florencia Olsen, destacó la predisposición y las ganas de aprender de los alumnos, y adelantó que desde el área se prevé llevar la Escuela Municipal de Manejo a distintos barrios de la ciudad. 

Cursado y vigencia de los certificados 

Cabe destacar que las clases continuarán en los mismos días, horarios y con las comisiones correspondientes. Los certificados tienen seis meses de vigencia para poder sacar la licencia de conducir.

Los asistentes aprenden a manejar motos y autos mediante una propuesta de formación que incluye un curso online de 5 horas, una clase presencial de 2 horas y una instancia de evaluación.

Posteriormente, quienes aprueben el examen accederán a las prácticas de manejo, que consisten en 6 clases personalizadas de 30 minutos cada una.

Las prácticas se dictan en el Centro de Convenciones, con instructores especializados, donde los participantes aprenden maniobras, estacionamiento y técnicas de manejo defensivo.

Las personas que completen el curso recibirán un certificado. Al momento de tramitar su licencia de conducir, no necesitarán realizar el curso teórico ni rendir nuevamente la parte teórica del examen, debiendo únicamente completar la instancia práctica correspondiente.

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