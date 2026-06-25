La Municipalidad invita a vivir un “Gran Patio Criollo” en honor a San Luis Gonzaga

En el marco de las celebraciones por la fiesta patronal en honor a San Luis Gonzaga, la Municipalidad invita a la comunidad a participar del “Gran Patio Criollo” que tendrá lugar este domingo 28 de junio desde las 10 en calle San Bernardo 90 esquina Ruta Nacional 51. Km 4 1 /2.

María Juncosa, coordinadora General de Relaciones Comunitarias explicó que el evento celebrará la fe, la identidad, la tradición y la cultura local con todos los vecinos de la zona sur y municipios aledaños.

Para la ocasión, luego de la celebración de la misa, habrá un acto y desfile cívico que reunirá a instituciones de la zona. Para la ocasión, todo el equipo de la Delegación de San Luis de la Municipalidad acompañará honrando al patrono de la juventud cristiana y fortaleciendo los vínculos comunitarios

El esquema de actividades será:

10:00- Acto Central: inicio de las actividades con el acto protocolar, seguido de la Santa Misa y el tradicional desfile de instituciones educativas y fortines de gauchos

12:30 – Almuerzo Criollo: la plaza San Luis Gonzaga será el epicentro de un almuerzo especial dedicado a los fortines de gauchos participantes

13:00 – Gran Patio Criollo: contará con la participación de academias folklóricas locales y un show en vivo de grupos musicales. Además, se instalará una feria de emprendedores con productos regionales y artesanías.

Los vecinos que deseen sumarse podrán hacerlo comunicándose con la Delegación de San Luis al 387 2266 178 o con el Fortín San Luis al 387 5381 017.