La Municipalidad invita a vivir un “Gran Patio Criollo” en honor a San Luis Gonzaga
Será este domingo 28 desde las 10 en calle San Bernardo esq. Ruta Nacional 51. Luego de la celebración de la misa en honor al patrono de la juventud cristiana se realizará un desfile cívico, habrá feria de emprendedores y una gran fiesta tradicional con música y danza.
Salta Hoy
25 / 06 / 2026
En el marco de las celebraciones por la fiesta patronal en honor a San Luis Gonzaga, la Municipalidad invita a la comunidad a participar del “Gran Patio Criollo” que tendrá lugar este domingo 28 de junio desde las 10 en calle San Bernardo 90 esquina Ruta Nacional 51. Km 4 1 /2.
María Juncosa, coordinadora General de Relaciones Comunitarias explicó que el evento celebrará la fe, la identidad, la tradición y la cultura local con todos los vecinos de la zona sur y municipios aledaños.
Para la ocasión, luego de la celebración de la misa, habrá un acto y desfile cívico que reunirá a instituciones de la zona. Para la ocasión, todo el equipo de la Delegación de San Luis de la Municipalidad acompañará honrando al patrono de la juventud cristiana y fortaleciendo los vínculos comunitarios
El esquema de actividades será:
10:00- Acto Central: inicio de las actividades con el acto protocolar, seguido de la Santa Misa y el tradicional desfile de instituciones educativas y fortines de gauchos
12:30 – Almuerzo Criollo: la plaza San Luis Gonzaga será el epicentro de un almuerzo especial dedicado a los fortines de gauchos participantes
13:00 – Gran Patio Criollo: contará con la participación de academias folklóricas locales y un show en vivo de grupos musicales. Además, se instalará una feria de emprendedores con productos regionales y artesanías.
Los vecinos que deseen sumarse podrán hacerlo comunicándose con la Delegación de San Luis al 387 2266 178 o con el Fortín San Luis al 387 5381 017.