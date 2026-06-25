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Esteban Bullrich renunció al PRO por “la protección brindada a Manuel Adorni”

El exministro de Educación renunció a través de una carta que dirigió al fundador y presidente del espacio político, Mauricio Macri.

Argentina

25 / 06 / 2026

 

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El ex ministro de Educación y ex diputado nacional Esteban Bullrich presentó este jueves su “renuncia irrevocable” al PRO, fundamentándola en “la protección brindada a Manuel Adorni” por ese partido, cuyos legisladores no dieron quórum para tratar una moción de censura contra el funcionario.

A través de una carta dirigida a Mauricio Macri, presidente y fundador del PRO, Bullrich, quien se mantiene alejado de la actividad pública debido a una grave enfermedad, sostuvo que “desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen” como fuerza política.

El ex funcionario del Gobierno de Macri señaló que hoy existe “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”.

“Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, señaló el ex funcionario de Macri quien se mantiene alejado de la actividad pública debido a una larga y grave dolencia.

Dirigiéndose a Macri, manifestó que “el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral”, sino “de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba”.

Agregó que “permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, y subrayó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

Aludió, de ese modo, a la actitud tomada por el bloque del PRO en Diputados, que junto a otros aliados del oficialismo impidió avanzar en una posible moción de censura contra Adorni.

“Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, aseveró y dijo que "la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”.

Bullrich tuvo su pico máximo de relevancia política en 2017, cuado encabezó la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires, que derrotó en los comicios de medio término a la de Unidad Ciudadana que lideraba la ex Presidenta Cristina Kirchner.

En su carta de renuncia, el ex funcionario macrista le expresó a Macri “un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”.

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