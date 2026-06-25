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La ONU y la UE enviarán equipos de rescate para apoyar a Venezuela

En un comunicado, el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, informó que ya se envió un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno.

Mundo

25 / 06 / 2026

 

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La ONU está “completamente movilizada” para apoyar a Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país, anunció la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. El organismo confirmó que coordina el despliegue rápido de equipos de búsqueda y rescate urbano de toda la comunidad internacional.

En un comunicado, el coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, informó que ya se envió un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno. Fletcher indicó además que habló con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para evaluar con urgencia cuáles son las necesidades.

“Los próximos días requerirán un enorme esfuerzo colectivo para apoyar la respuesta liderada por el gobierno y ayudar a las comunidades afectadas”, señaló Fletcher, quien pidió mantener el apoyo internacional a las organizaciones humanitarias presentes en el país. También confirmó que está en contacto permanente con su equipo en Caracas, encabezado por Gianluca Rampolla, para garantizar una respuesta eficaz.

Fletcher recordó que antes de los sismos casi ocho millones de personas en Venezuela necesitaban asistencia humanitaria, por lo que la catástrofe amenaza con agravar las vulnerabilidades ya existentes.

La Unión Europea envía equipos de rescate

La Unión Europea puso en marcha un operativo de asistencia internacional para apoyar a Venezuela luego de los dos potentes terremotos consecutivos. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, notificó inicialmente el ofrecimiento formal de asistencia técnica y personal por parte de España, Italia y la República Checa.

Posteriormente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó la ampliación del contingente con cuatro naciones adicionales. “En estas horas difíciles, estamos con los venezolanos. La Comisión Europea está coordinando la respuesta europea al terremoto a través de nuestro Mecanismo Europeo de Protección Civil. España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos enviarán equipos de búsqueda y rescate”, detalló Von der Leyen en redes sociales.

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