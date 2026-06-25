Histórica victoria de Ecuador frente a Alemania para meterse en los 16avos del Mundial

Ecuador logró la hazaña e hizo historia al quedarse con la victoria frente a la poderosa Alemania, por la tercera fecha del Grupo E. Un resonante triunfo para los dirigidos por Sebastián Beccacece que le permite sumar cuatro puntos y quedar como uno de los mejores terceros que accederá a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece deberá esperar al final de la fecha para conocer a su rival, Alemania está emparejada con un mejor tercero que saldrá de los grupos A, B, C, D o F.

Foto: Conmebol.